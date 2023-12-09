النائبة ايفلين متى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستورى لايجب التهاون فيه

دعت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصريين للمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تعقد على مدار 3 أيام تبدأ غدا الأحد 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أنه كل مواطن مصري له الحق فى الإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يفقد أى مواطن حقه الدستورى فى إختيار رئيس مصر القادم ولا يتهاون فيه بأى شكل.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الإنتخابات الرئاسية تمثل إستحقاق دستورى هام يتطلب مشاركة كافة فئات الشعب لكى نثبت لكل العالم أن المصريين قادرين على المشاركة بكل كثافة ويختاروا رئيسهم القادم بملايين الأصوات، مؤكدة أننا نأمل أن تتعدى نسبة المشاركة فى هذه الإنتخابات عن أى إنتخابات سابقة لكى تليق بحجم مصر ورئيسها القادم.

وأوضحت أنها تراهن على مشاركة المرأة المصرية فى الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها عنصر أساسى وفعال فى كل الإنتخابات التى تم إجراءها خلال السنوات القادمة، مؤكدة أن نسبة مشاركة السيدات فى كافة الإستحقاقات الدستورية السابقة كانت مبشرة ونتمنى أن تزيد بشكل أكبر فى الإنتخابات الرئاسية.

واختتمت: الإنتخابات الرئاسية فى هذه المرة مختلفة عن أى إنتخابات سابقة، حيث أنها تشهد منافسة بين عدد من المرشحين كلهم يتنافسوا من أجل مصر، من خلال تقديم رؤيتهم وبرامجهم الإنتخابية والتى تتضمن كافة الحلول للمشاكل التى تعانى منها مصر، متوقعة أن تشهد هذه الإنتخابات منافسة شريفة بين كافة المرشحين.