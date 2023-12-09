حازم بدوى: نتعهد بأن تأتى نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين

قال المستشار حازم بدوي، رئيس هيئة الانتخابات المصرية، إن الهيئة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عرضته "القاهرة الإخبارية": "إن الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين".

ووجّه المستشار حازم بدوي، رئيس هيئة الانتخابات المصرية، النداء للمصريين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، مرددًا: "شاركوا في رسم خريطة المستقبل، ولبوا نداء الوطن".

وأوضح أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهو الضمان الأساسي، والملاذ الأمين لشفافية الانتخابية ونزاهتها، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقًا جديدة للتعبير عن إرادتهم.