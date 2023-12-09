السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس هيئة الانتخابات المصرية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمان الأساسي والملاذ الأمين لشفافية الانتخابية ونزاهتها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقًا جديدة للتعبير عن إرادتهم.

وتنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية غدًا الأحد، فى 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

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