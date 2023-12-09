السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

533 لجنة.. الاستعدادات النهائية لتجهيزات مقار الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية( صور)

تجهيزات لجان الانتخابات
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ صباح غد الأحد، انهت محافظة الإسكندرية استعداداتها وتجهيزها للمقار انتخابية في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وأوضح الشريف أن محافظة الإسكندرية تضم 351 مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، لافتًا أن عدد الناخبين بعروس المتوسط يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وأشار المحافظ أن استعدادات المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية شملت جاهزية جميع اللجان  لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي اشغالات، وذلك  بالتنسيق بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد على توفير مقاعد ومظلات باللجان الانتخابية وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتيسير عملية اقتراع كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان الانتخابية، فضلا عن توفير اماكن مؤمنة للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة للقوات المشاركة في عملية التأمين.


 جولات تفقدية للتأكد من جاهزية المقرات الانتخابية 

وكلف الشريف، نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بالأحياء للاطمئنان على جاهزيتها، من خلال متابعة  ميدانية للتجهيزات بالمقرات الانتخابية واللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، كما تمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين.

غرف عمليات لمتابعة الأحداث 

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول وتخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وتكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية والتنفيذية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية.

استعدادات القطاع الصحي للانتخابات الرئاسية 

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت  القطاع الصحي ومستشفيات المحافظة بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، ونشر سيارات الإسعاف التي تبلغ 77سيارة بجميع انحاء المحافظة، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة، والخدمات العلاجية والوقائية والرعاية العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
الانتخابات الرئاسية محافظة الاسكندرية العرس الديمقراطي العملية الانتخابية المقرات الانتخابية

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