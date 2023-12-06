محافظ الإسكندرية يتفقد إحدى اللجان الانتخابية العامة ويؤكد اتخاذ جميع الاستعدادات

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، استعدادات الانتخابات الرئاسية، وذلك في إحدى اللجان العامة بمدرسة فيكتوريا بشرق الإسكندرية، بحضور الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه تم الاستعداد بشكل كامل للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق يوم الأحد 10ديسمير، من خلال التنسيق بين كل الجهات التنفيذية بتجهيز 533 لجنة و36 لجنة من لجان الوافدين، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان على كل التجهيزات للانتخابات التي تستمر على مدار 3 أيام.

وأوضح الشريف أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كل اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي اشغالات.

وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كل سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع 77سيارة إسعاف بجميع انحاء المحافظة، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية.

كما أكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق والربط مع كل الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

جولة محافظ الإسكندرية

جولة محافظ الإسكندرية