الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقى نخبة من الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف مُعَلم

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية والمعلمين الجدد

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نخبة من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيين 150 ألف معلم، اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” لتحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسكندرية أن المسابقة جاءت لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتفعيل قواعد الجودة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة لتنمية مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع منظومة التعلم الجديدة.

وأوضح “الشريف” أنه تم وضع اختبارات عديدة لانتقاء المعلمين المتقدمين بالمسابقة بالإضافة إلى توفير التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين وذلك لاكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المتطورة.

من جانبه؛ وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية دعمه الدائم للعملية التعليمية، موضحًا أنه تم تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم على الإدارات التعليمية الأكثر احتياجًا بالإسكندرية.

وأكد “أبو زيد” أنه تم عقد لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد لحثهم على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

وختامًا؛ هنأ الشريف المعلمين الجدد الفائزين "بمسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتنشئة الأجيال القادمة، ومشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندسة  آية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم.

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