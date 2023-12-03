الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسكندرية توزع مطويات على الطلاب لتوعيتهم بالمشروعات القومية

توزيع مطويات بالمشروعات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، توزيع مطويات على طلاب تعليم الإسكندرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الجمهورية الجديدة وإقامة العديد من المشروعات القومية التنموية لعودة مصر لموقعها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوعية أبنائنا الطلاب بالمشروعات القومية.

وأشار "أبو زيد" إلى أن تعليم الإسكندرية نظّم رحلات وزيارات ميدانية عديدة للمشروعات القومية وعقد ندوات توعية على كل الأصعدة لاستثمار دور المدرسة في تعزيز الوعي الإيجابي، موضحًا أن أبناءنا الطلاب هم سفراء التوعية ويمثلون طاقة إيجابية في توعية أسرهم ببناء مصر المستقبل واستكمال مسيرة التنمية ويحملون لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.

المطوية تضم أكثر من 5766 مشروعًـا قوميًّـا

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية أنَّ المطوية تضم معلومات عن أكثر من 5766 مشروعًـا قوميًّـا منها أكثر من 60 مشروعًا لتطوير العشوائيات وتوفير المساكن البديلة للعشوائيات مبنية على أحدث الطرز ومجهاة بكافة الاحتياجات والأجهزة اللازمة، وفي مجال التعليم زادت المشروعات عن 1369 مشروعًا منها المدارس الحكومية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز وإنشاء العديد من المدارس لخفض الكثافات والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وزادت مشروعات الصحة عن 626 مشروعًا بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المتعددة للارتقاء بمنظومة الصحة.

وبلغت المشروعات الصناعية أكثر من 190 مشروعًا، فيما زادت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق عن 1010 مشروعًا، وزادت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن 1025 مشروعًا، وبلغت مايزيد عن 77 مشروعًا في الزراعة و91 مشروعًا في الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وزادت مشروعات الإسكان والمدن الجديدة عن 238 مشروعًا بالإضافة إلى 68 مشروعًا في تطوير المدن، وفي مجال الكهرباء والطاقة زادت المشروعات عن 244 مشروعًا بالإضافة إلى 87 مشروعًا في البترول والغاز الطبيعي.

توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
توزيع مطويات بالمشروعات والانجازات
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية المشروعات القومية الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة رؤية مصر 2030

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