الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الإسكندرية": الرئيس السيسي يضع ذوي الهمم على رأس قائمة الأولويات

مهرجان ذوي الاعاقة
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية  التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف.

 تدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذوي الهمم

وأضاف مدير مديرية  التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، سنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.

 مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء أمس، بمهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني الذي نظمه تعليم الإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة النائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والنائبة ندى ثابت عضو التحالف الوطني، وذلك بحضور النائبة دينا هلالي والنائب طارق السيد والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية وسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة رحاب صديق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة وماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

وأكّد أبوزيد، أنّ الدولة حرصت  في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار السيد الرئيس رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 كما أطلقت الدولة ‏في عام 2016  المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وأن السيد الرئيس أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، وتدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

وبدأت مراسم المهرجان بالقرآن الكريم والسلام الوطني وفقرات فنية متميزة وعروض عسكرية لمدارس التربية الفكرية بجميع الإدارات، وكذلك فقرات توجيه عام رياض الأطفال في ملحمة وطنية رائعة، واختُتِمت المراسم بتكريم المتميزين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف المسابقات.

مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
مهرجان ذوي الاعاقة والوعي الوطني
الرئيس عبد الفتاح السيسي مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني تعليم الإسكندرية ذوي الهمم محافظة الاسكندرية

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