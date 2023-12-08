الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الأرصاد تُحذر: "ارتدوا الملابس الثقيلة ليلًا".. وانخفاض بأسعار الذهب اليوم

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

ضباب وأمطار.. الأرصاد تُحذر: "ارتدوا الملابس الثقيلة ليلًا" (صور)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تؤثر على عدد من المناطق المختلفة خلال الساعات المُقبلة. وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنَّ غطاء سحابيًا يؤثر على شمال البلاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4574023

 

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وزيادة المناسبات السعيدة يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي عبر جوجل.

واستقرت أسعار الذهب بمصر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في الصاغة، حيث خيم الهدوء على المعدن الأصفر في منتصف التعاملات؛ لكي تحافظ أسعار الذهب على آخر مستويات سجلتها في الصباح. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573867

 

الباز: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق المواطن المصري على نفسه

قال الدكتور محمد الباز، إن مشهد الانتخابات الرئاسية هو المكسب الحقيقي للشعب المصري وبالتالي يجب عليه أن يحافظ على هذا المكسب ويجب ألا يفرط فيما هو ربح واضح بالنسبة له. وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4574087

 

سامح شكري: الأوضاع في غزة منهارة ويجب وقف الأعمال القتالية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن استمراره ويجب وقف الأعمال القتالية. وأضاف شكري، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة والجهود.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4574081

 

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فى مجال فحص.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573877

 

إشادات دولية بجهود مصر الداعمة لحل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

أكد زعماء مجموعة السبع مجددًا دعمهم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد في بيان صدر بعد اجتماع افتراضي الأربعاء الماضي. وأضافوا في بيان لهم، التزامهم الكامل بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4574028

 

مجلس الأمن الدولي يناقش الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة، عن عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة حول الأحداث المشتعلة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الأكثر عنفًا في جنوب غزة. جاء ذلك، بعد أن قام أمينه العام أنطونيو جوتيريش، بتفعيل المادة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4573915

 

بعد اعتزاله دوليًا.. رسالة مؤثرة من أحمد سليمان لـ طارق حامد

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار طارق حامد، نجم خط وسط الفريق السابق ونادي ضمك السعودي الحالي والمنتخب الوطني الأول، اعتزاله اللعب الدولي. وكتب سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4574063

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