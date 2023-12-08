الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: الأوضاع فى غزة منهارة ويجب وقف الأعمال القتالية 

أثناء الجلسة الحوارية
أثناء الجلسة الحوارية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن استمراره ويجب وقف الأعمال القتالية.

وأضاف شكري، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في غزة يقوض القانون الدولي وهناك ازدواجية معايير في النزاع الجاري، مشيرًا إلى أن الحل يكون على أساس حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية، أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين، منوهًا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار ونحتاج إلى تحرك فوري لدخول المساعدات.

القاهرة الإخبارية غزة القانون الدولي الأعمال القتالية قطاع غزة الفلسطينيين معبر رفح المساعدات

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