سامح شكرى: الأوضاع فى غزة منهارة ويجب وقف الأعمال القتالية 

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن استمراره ويجب وقف الأعمال القتالية.

وأضاف شكري، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في غزة يقوض القانون الدولي وهناك ازدواجية معايير في النزاع الجاري، مشيرًا إلى أن الحل يكون على أساس حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية، أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين، منوهًا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار ونحتاج إلى تحرك فوري لدخول المساعدات.