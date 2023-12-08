الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة الاتحاد الأوروبى: ندين زيادة عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

ممثلة الاتحاد الأوروبي
ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة

أدانت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة زيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدةً أنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن تحظى السلطة الفلسطينية بدعم كامل من أطراف المجتمع الدولي، بجانب العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أنها تواصل جهودها مع الشركاء لتجنب التصعيد الإقليمي، بجانب مواصلتهم تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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