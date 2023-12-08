الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الصفدى: فشل مجلس الأمن اليوم سيعطى رخصة لإسرائيل مواصلة مذبحتها

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مجلس الأمن الدولي إذا فشل في اتخاذ قرار اليوم، فإنه سيعطي رخصة لإسرائيل لمواصلة مذبحتها؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر المستشفيات وقتل المدنيين ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هجّرت خلال شهرين 1.9 مليون فلسطيني بقطاع غزة، وهدفها هو التطهير العرقي في غزة وتهجير الفلسطينيين قسرًا وإنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على السلام.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن إسرائيل الأردن

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