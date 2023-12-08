مندوب فرنسا: ندين العنف الذى يرتكبه المستوطنون المتطرفون بالضفة الغربية

أدان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيرا، العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون بالضفة الغربية.

وأضاف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إعادة فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين وإنفاذه بشكل فوري، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ونكرر مطالبتنا بهدنة إنسانية فورية.

بينما دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "ندعو الدول الأعضاء إلى اعتماد نهج مسئول، واتخاذ قرار بوقف الحرب في قطاع غزة".