ضباب وأمطار.. الأرصاد تُحذر: "ارتدوا الملابس الثفيلة ليلًا" (صور)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تؤثر على عدد من المناطق المختلفة خلال الساعات المُقبلة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنَّ غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد.

وتابعت أنَّه مع دخول المساء، تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مُحذّرة قائدى المركبات بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة طقس السبت

وقالت الهيئة إنَّ البلاد يسودها غدًا السبت، طقس لطيف مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية بارد على كاترين، لطيف لمعتدل نسبيًا على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

كما يسود البلاد نشاط نسبى للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

عودة الاستقرار في الأحوال الجوية

فيما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وحالة الضباب التي تسببت في العديد من الحوادث على بعض الطرقات الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنَّه خلال الأيام المقبلة تشهد مصر عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الشبورة المائية التي تقلّ بشكل ملحوظ.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بالهدوء أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.