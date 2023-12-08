الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضباب وبرودة.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت 9 ديسمبر 2023 على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد في بيان عبر حيابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انخفاض الحرارة شمالا وارتفاعها جنوبًا.

وقالت الهيئة إنَّ البلاد يسودها غدًا السبت، طقس لطيف لمائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية بارد على كاترين، لطيف لمعتدل نسبيًا على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد  دافئ على باقي الانحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.

 

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كما يسود البلاد نشاط نسبى للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

 

حالة البحر

ويكون البحر المتوسط وخليج السويس البحر الأحمر، معتدلين مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

البلد                                   الصغري   |  العظمي   

القاهرة                                12°           21°             

القليوبية                             13°            21°.           

الجيزة                                13°            21°

السلوم                                17°            18°

مطروح                             18°             19°

العلمين                               18°.           20°

واحة سيوة.                      12°               20°

الاسكندرية                         17°             21°

البحيرة                               19°            20°

كفرالشيخ                           18°             21°

دمياط                                18°             21°

بورسعيد                             17°            22°

العريش                              18°            21 °

رفح                                   17°             22°

الدقهلية                             14°               23°

الغربية                               15°               22°

الشرقية                              15°              22°

المنوفية                              16°            23°

الاسماعيلية.                       14°             21°

القنطرة غرب.                     13°.            22°

السويس.                            15°            22°

فايد.                                 14°.           22°

نخل                                  8°            19°

سانت كاترين.                      6°             17°

شرم الشيخ.                        16°            22°

الطور.                                18°            23°

راس سدر                           20°.           24°

ابو زنيمة.                           19°.           23°

ابو رديس.                          18°.           23°

دهب.                               20°.            24°

نويبع.                               20°.            24°

زعفرانة.                            17°.            22°

راس غارب.                         18°.           22°

الغردقة.                             19°             24°

سفاجا.                              21°.            23°

مرسى علم                         22°             25°

بورغالب.                           20°.            26°

القصير.                             20°.             24°

راس بناس.                        21°.            28°

شلاتين.                             20°             27°

ابورماد.                             22°.             28°

حلايب.                              20°             28°

راس حدربة.                       22°.            28°

الواحات البحرية.                 10°.           20°

الفرافرة.                             12°.           22°

الدخلة.                               13°.          21°

الخارجة.                            14°.           22°

الفيوم.                               14°             22°

بنى سويف                         13°             22°

المنيا.                                12°             23°

اسيوط.                             13°             23°

سوهاج.                             14°             24°

قنا.                                   15°              26°

الاقصر.                               17°            27°

ادفو.                                 17°.           28°

اسوان.                              18°            28°

الوادى الجديد.                     13°            22°

حالة الطقس الطقس الأرصاد الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

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