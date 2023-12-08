الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق المواطن المصرى على نفسه

الدكتور الإعلامي
الدكتور الإعلامي محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، إن مشهد الانتخابات الرئاسية هو المكسب الحقيقي للشعب المصري وبالتالي يجب عليه أن يحافظ على هذا المكسب ويجب ألا يفرط فيما هو ربح واضح بالنسبة له. 

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست فقط حقًا للوطن على المواطن وإنما هي حق المواطن على نفسه، لافتًا إلى أن المواطن المصري تحمل وقاوم حتى يصل إلى هذا المشهد الراقي، وبالتالي لا بد أن يحافظ عليه. 

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست مشاركة من أجل اختيار رئيس بعينه، لكن المشاركة تعتبر تعزيزًا لهذه الحالة من الانفتاح السياسي وتعزيزًا للبلد الذي يواجه خطرًا حقيقيًا على الحدود، معقبًا: "الحديث يدور على قدم وساق، والأحداث تسير باتجاه تنفيذ سيناريو في غاية الخطورة يستهدف الأمن القومي المصري". 

وأشار إلى أن دعم هذا المشهد السياسي، يؤكد أن المواطن المصري هو مواطن واعٍ وينتمي إلى دولة واعدة يمارس حقه السياسي ويعبر عن رأيه خاصة أن كل مؤسسات الدولة ترعى شيئًا واحدًا فقط وهو أن يصل الناخب إلى صندوق الانتخابات ويصوت بما يريده.

الإعلامي محمد الباز الانتخابات الرئاسية برنامج الحياة اليوم الانفتاح السياسي الأمن القومي المصري

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