الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: الانتخابات الرئاسية تمثل مكاسب حقيقية للشعب المصرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور  محمد الباز، على دعوات مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى سلب إرادة المصريين وسلب حقهم في اختيار من يمثلهم بفكرة أن الانتخابات الرئاسية محسومة لمرشح بعينه، وهو ما يقود البعض إلى التكاسل في النزول للانتخابات، قائلًا: "إن هذه الدعوات متوقعة جدًا، ولولا الأحداث التي مرت بها المنطقة، كانت الانتخابات الرئاسية ستتعرض لأكبر عدد من الشائعات".

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن المسألة لا تتعلق فقط بالترويج لأن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية محسومة، ولأننا أصبحنا على بعد ساعات قليلة جدًا من الانتخابات الرئاسية، فيجب أن نؤكد أن هذه الانتخابات الرئاسية تمثل مكاسب حقيقية للشعب المصري والتي قد دفع ثمنها الشعب المصري غاليًا جدًا حتى يصل إلى هذه المرحلة من إجراء انتخابات متعددة ومتنوعة.

وأوضح أن الشعب المصري منذ عام 2013 وهو يدفع الثمن من استقراره وأمنه حتى يصل إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية هي ترجمة لحالة الانفتاح السياسي الحقيقي  الذي حدث في مصر خاصة بعد الدعوة إلى الحوار الوطني، معقبًا: "لولا الحوار الوطني وما جرى من مناقشات فيه لمجلس الأمناء، ومن ثم المناقشات العامة، ثم الجلسات الخاصة، فقد وجدنا عددًا كبيرًا جدًا من المختلفين سياسيًا وفكريًا يجتمعون على مائدة واحدة ويجمعهم هدف واحد وهو العمل لمصلحة مصر". 

الإعلامي الدكتور محمد الباز الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنى برنامج الحياة اليوم انتخابات 2024

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