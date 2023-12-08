إشادات دولية بجهود مصر الداعمة لحل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

أكد زعماء مجموعة السبع مجددًا دعمهم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد في بيان صدر بعد اجتماع افتراضي الأربعاء الماضي.

وأضافوا في بيان لهم، التزامهم الكامل بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن.

ويأتي البيان في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، وهو الوضع الذي يجعل أي اتفاق سلام واسع النطاق بين الجانبين احتمالًا بعيد المنال في الوقت الراهن.

ترحيب مجموعة السبع بالدور المصري

ورحب قادة دول مجموعة السبع بالدور الذى لعبته مصر لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماعًا افتراضيًا لقادة مجموعة السبع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا.

كما رحب القادة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة، وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهدن الإنسانية لتحقيق ذلك.