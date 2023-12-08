مواطن: العالم اكتشف حقيقة ما يحدث في غزة.. جرائم الاحتلال لا تتوقف (فيديو)

أعرب المواطن طلعت حليم، عن حزنه على ما يحدث في فلسطين، مُشيرًا إلى أن العالم أدرك حقيقة الاحتلال وجرائمه وأكاذيبه في حق الفلسطينيين أطفالًا ونساء.

وأكد أن مصر قامت بدور عظيم منذ العديد من السنوات وخلال الوقت الحالي تصدرت لفتح معبر رفح ودخول المساعدات والاغاثات الإنسانية لقطاع غزة بجانب استقبال الجرحي والمرضى لمستشفيات مصر ونأمل في وجود حل لوقف إطلاق النار بشكل نهائي.

انتهاكات الاحتلال

وارتكب الاحتلال، العديد من الانتهاكات ضد القانون الدولي منذ بداية احداث السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، بين استهداف واضح للمدنيين دون تمييز، واستهداف للمستشفيات أبرزهم مستشفيات الأندونيسي والمعمداني والشفا، فضلا عن استهداف مقرات الاغاثة الدولية مثل مقرات الانروا، والمدارس والملاجيء.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العدوان، وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في هذه الأثناء، أنه خلال الأسابيع الماضية استشهد عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عينت أمينًا عامًا.

وتابع "جوتيريش"، "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة ضد 80% من سكان غزة الذين طردوا من منازلهم وتم الدفع بهم نحو الجنوب"، مشددًا على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، لافتًا إلى أنه منذ بداية العدوان قتل 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها.

جرائم حرب

كما وثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا، وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.