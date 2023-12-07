مواطن يمني: مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية (فيديو)

أعلن المصريون دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية.

وأعلن مواطنون عن دعمهم للرئيس ومساندته لما يتخذه من قرارات لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه، ووقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

وقال محمد، مواطن يمني إن مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ سنوات، كما أنها كانت الداعم الأول منذ إعلان الحرب على قطاع عزة من قبل جيش الاحتلال الذي تسبب في قتل الأطفال والنساء وكبار السن بجانب هدم الكثير من المباني والمنازل داخل قطاع غزة.

أضاف أن الرئيس السيسي تصرف بحكمة ولم ينجرف لمخططات الجيش الاسرائيلي حيث رفض فكرة التهجير وجعل الشعب المصري بأكمله يؤيده في ذلك القرار مما فيه خطر كبير على أمن مصر القومي.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.