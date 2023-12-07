الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يمني: مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية (فيديو)

المواطن
المواطن

أعلن المصريون دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية.

وأعلن مواطنون عن دعمهم للرئيس ومساندته لما يتخذه من قرارات لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه، ووقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

مواطن: داعمون ومساندون للرئيس السيسى فى معالجته للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن يمني: القيادة المصرية تصرفت بوعي كامل تجاه مخططات اليهود (فيديو)

وقال محمد، مواطن يمني إن مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ سنوات، كما أنها كانت الداعم الأول منذ إعلان الحرب على قطاع عزة من قبل جيش الاحتلال الذي تسبب في قتل الأطفال والنساء وكبار السن بجانب هدم الكثير من المباني والمنازل داخل قطاع غزة.

أضاف أن الرئيس السيسي تصرف بحكمة ولم ينجرف لمخططات الجيش الاسرائيلي حيث رفض فكرة التهجير وجعل الشعب المصري بأكمله يؤيده في ذلك القرار مما فيه خطر كبير على أمن مصر القومي. 

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

المصريون القضية الفلسطينية ه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني الاحتلال سكان القطاع

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت