مواطن: القيادة السياسية تصرفت بحكمة شديدة في الحرب على غزة (فيديو)

أعلن المصريون عن دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية.

وأعلن مواطنون عن دعمهم للرئيس ومساندته في وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له حقوقه، وتوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

وقال "خالد حسن" أحد المواطنين إن القيادة السياسية المصرية تصرفت بحكمة شديدة في الحرب على غزة، حيث كانت خير داعم للقضية الفلسطينية، وللأهالي في قطاع عزة وقدمت الكثير من المساعدات الطبية للمصابين والجرحى.

وأضاف أن الرئيس السيسي رفض فكرة التهجير مما فيه خطر كبير على أمن مصر القومي وإنهاء القضية الفلسطينية وكان الشعب المصري بأكمله يدعمه في قراراته ويطلب منه استمرار دعم الأهالي في غزة.