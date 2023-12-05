الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: لن نبخل بأي جهد لدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال إياد طارق، أحد المواطنين، إن مصر وسيط سلام بين أطراف النزاع لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية القاسية، لأن مصر تقدر وتعرف جيدا أهمية السلام العربي وحفظ الأمن القومي.

وأكد أن الشعب المصري يشيد بقرارات القيادة السياسية الحكيمة في رفض التهجير الفلسطينيين من أرضهم حفاظا على أرض سيناء وعلى عدم ضياع القضية الفلسطينية هباء بعد كل ما بذلوه من عناء وعذاب.

وأشاد باستجابة الشعب المصري بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وإصرارهم على عدم الرحيل قبل إيصال كافة المساعدات الاغاثية عبر معبر رفح وهذا يثبت إننا لن نبخل بأي جهد لدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية".

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