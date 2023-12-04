مواطن: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني (فيديو)

قال المواطن عبد الرحمن محمد، إن نشهد خلال هذه الأيام، الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيكون له مردود إيجابي على تحديد مستقبلنا في ظل تفاقم التحديات الإقليمية.

وأضاف لـ"الدستور" أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واجب وطني وليست أمرًا اختياريًا، فتقدم الدول يُقاس باتحاد شعبها ومساندتهم لبلادهم.

وأكد أن الدستور منح كل مواطن حق الانتخاب وعلينا استغلال هذا الحق أفضل استغلال لاختيار الرئيس الأصلح للفترة الأصعب في تاريخ مصر والمنطقة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية، في الاهتمام بكافة الشرائح المجتمعية وتخصيص مشروعات تعود بالتأثير الايجابي على تطويرها وتنميتها.

وطالب الرئيس القادم بمزيد من الدعم والتمكين للشباب، إضافًة إلى إطلاق المشروعات التنموية واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.