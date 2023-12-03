القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقصف منزل عائلة مواطن أردني بغزة واستشهاد نجله

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلا عن الخارجية الأردنية، أن جيش الاحتلال قام بقصف منزل عائلة مواطن أردني بغزة مما أدى لاستشهاد أحد أبنائه وإصابة الآخر.

يأتي هذا وسط الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال على كل قطاع غزة ويجبر سكان خان يونس على مغادرة منازلهم والتوجه ناحية رفح، وقامت بإلقاء بيانات تحذيرية عليهم لإجبارهم على النزوح.

القنابل المضيئة تضيئ سماء خان يونس

كما تضيء القنابل الضوئية بخان يونس، والتي تم إطلاقها في نطاق مستشفى خان يونس، مما يعني أن القصف أتى لهذه المنطقة.