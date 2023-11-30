مواطنة عراقية تؤكد: مصر دورها تاريخي منذ سنوات مع القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت زهراء عبدالعزيز، مواطنة من العراق مقيمة في مصر، إن القضية الفلسطينية أصبحت أول اهتمامات جميع العرب ويتابعون أخبارهم على مدار اليوم ويحاولون تقديم كافة سبل الدعم لهم.

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

وأضافت أنهم لا يملكون سوى دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الصهيوني، ولابد من وجود مواقف أكثر دعما وحازمة اتجاه القضية ووقف المجازر والانتهاكات بشكل نهائي وليست هدنة فقط.

وأكدت على أن مصر دورها تاريخي مع القضية الفلسطينية منذ سنوات وليس الوقت الحالي فقط، لافتة إلى أنها مصر كانت إحدى أسباب فتح معبر رفح ودخول المساعدات والإغاثات الإنسانية بجانب استقبال الحالات الحرجة وعلاجها في مستشفى سيناء.