وزيرة الصحة الفلسطينية من مصر: غزة ما زالت تحتاج للمساعدات الغذائية والطبية

تحدثت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، صحيًا وإنسانيًا بعد تدمير شبه كامل في القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، خلال لقائها اليوم على فضائية DMC، إن قطاع غزة يحتاج المساعدات الإنسانية سواء أكانت أغذية أو أدوية أو مياهًا للشرب بالإضافة إلى الملابس والوقود، لافتة إلى أنه بالرغم من دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية إلا أن قطاع غزة ما زال يحتاج الكثير من شاحنات المواد الغذائية والمساعدات.

تمديد الهدنة الإنسانية

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها ليومين إضافيين ثم يوم إضافي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.