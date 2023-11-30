هل تنهى حرب غزة مسيرة بايدن السياسية وتخرجه من البيت الأبيض؟

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كافة استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة والمقرر عقدها في عام 2024 لا تزال مخيفة ومقلقة بصورة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ويأتي وصف الصحيفة في ظل اعتبار المراقبين أن الحرب في غزة قد تنهي مسيرة بايدن السياسية وتجعل العام الحالي هو الأخير لبايدن في البيت الأبيض.

وتابعت أنه بشكل عام نجح بايدن الذي حظي بفترة ولاية أولى ناجحة على المستوى المحلي، حيث قاد باقتدار الوظيفة الرئيسية التي انتخب من أجلها، وهي إعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية ومنع إلحاق المزيد من الضرر بها من قبل سلفه دونالد ترامب، ولكن يبدو أن العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم بايدن المطلق لإسرائيل قلب الموازين.

غزة تهدد مسيرة بايدن السياسية

وأضافت أنه قبل الأزمة كان من المؤكد أن بايدن سيفوز في السباق على حساب سلفه ترامب، الذي يواجه سلسلة من المشاكل القانونية الناتجة عن خداعه ودوافعه المناهضة للديمقراطية، لذا فقد كان الاختيار في العام المقبل واضحًا، ولكن الناخبين يستمرون في إخبار أي شخص يستمع إليه بأنه ليس كذلك.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا والذي صدر في وقت لاحق من الشهر الجاري، أن بايدن يتخلف عن ترامب في خمس من ست ولايات حاسمة، كما أظهر استطلاع وطني أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" مؤخرًا أن ترامب يتقدم بفارق ضئيل على بايدن، ومن الواضح تمامًا أن الناخبين غير راضين عن خياراتهم، لكنهم أيضًا لا يكافئون بايدن أو يعاقبون ترامب بالطرق التي قد يتوقعها المرء.

وفي السياق نفسه، كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أن معدل تأييد بايدن انخفض إلى أدنى مستوى خلال رئاسته - 40٪ - حيث لا توافق أغلبية كبيرة من جميع الناخبين على تعامله مع السياسة الخارجية والحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لأحدث استطلاع وطني أجرته شبكة إن بي سي نيوز.

وتابعت أنه علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب لأول مرة في منافسة افتراضية للانتخابات العامة، على الرغم من أن العجز يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع لمسابقة لا يزال أمامها أكثر من 11 شهرًا.

وأضافت أن تآكل شعبية بايدن يتجلى بشكل أكثر وضوحًا بين الديمقراطيين، الذين يعتقد أغلبهم أن إسرائيل قد ذهبت بعيدًا جدًا في عدوانها العسكري على غزة، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا، حيث رفض 70٪ منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وقالت ميج فوري، 40 عامًا، وهي ديمقراطية من أوستن بولاية تكساس: "أنا لا أؤيد دعمه لإسرائيل".

وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة هارت ريسيرش أسوشيتس: "جو بايدن في مرحلة منخفضة بشكل فريد في رئاسته، وجزء كبير من هذا، خاصة داخل ائتلاف بايدن، يرجع إلى الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى تصرفاته في السياسة الخارجية".

وقال مسئول استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكينتورف إنه لا يستطيع أن يتذكر أي وقت آخر عندما غيرت الشئون الخارجية التي لم تتضمن القوات الأمريكية المشهد السياسي الأمريكي.

وقال: "هذا الاستطلاع مذهل، وهو مذهل بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على بايدن".