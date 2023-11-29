تقرير أمريكى: بايدن يواجه عجزا باستطلاعات الرأى أكبر مما واجه أوباما

سلطت قناة فوكس نيوز الأمريكية، الضوء على الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه الآن عجزًا في استطلاعات الرأي أكبر مما واجهه أوباما في عام 2011.

وسط سلسلة من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في مباراة العودة المحتملة في انتخابات عام 2024.

وتشير حملة بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون إلى ما يقرب من اثني عشر عامًا، وذلك عندما فاز الرئيس السابق باراك أوباما - مع بايدن كنائب له- بإعادة انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض في عام 2012 على الرغم من توقع استطلاعات الرأي قبل عام بهزيمة شاغل المنصب في صناديق الاقتراع.

وقال كيفن مونوز، المتحدث باسم حملة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر: "إن التوقعات بعد أكثر من عام تميل إلى أن تبدو مختلفة قليلًا، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وأضاف مونوز: "لا تأخذوا كلامنا على محمل الجد، توقعت مؤسسة جالوب خسارة ثماني نقاط للرئيس أوباما ليفوز بها بعد عام".

كما كتبت مديرة حملة بايدن، جولي شافيز رودريكيز، في رسالة بريد إلكتروني حديثة لجمع التبرعات أن "العام هو 2011، ولقد مضى عام واحد على يوم الانتخابات، وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز للتو استطلاعًا للرأي يظهر أن الرئيس أوباما يتخلف بشكل كبير في الولايات التي تشهد منافسة".

لكن رحلة عبر الذاكرة تذكرنا أنه في حين كان أوباما مثقلًا في أواخر عام 2011 باستطلاعات رأي غير مواتية قبل عام من إعادة انتخابه، فإن موقفه لم يكن مزعجًا بقدر العجز الذي يواجهه بايدن حاليًا.

كما حافظ أوباما في الغالب على تفوق طفيف في استطلاعات الرأي على مرشح الحزب الجمهوري في نهاية المطاف لعام 2012 ميت رومني.

وأشار استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز في أوائل ديسمبر 2011 إلى تقدم شاغل المنصب بنسبة 44٪ -42٪ على رومني، بعد أن كان يتخلف عن حاكم ولاية ماساتشوستس السابق آنذاك بنقطتين في استطلاع للرأي أجري في نوفمبر.

وفي حينها، تصدر أوباما منافسًا بارزًا آخر على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2012 ــ رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش ــ بفارق خمس وست نقاط في استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة فوكس نيوز في نوفمبروديسمبر 2011.

تخلف بايدن عن ترامب



وبعد مرور اثنتي عشرة سنة، يتخلف بايدن عن ترامب المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وهو يسعى للمرة الثالثة على التوالي إلى البيت الأبيض بأربع نقاط.

كما يشير نفس الاستطلاع الوطني الذي أجرته شبكة فوكس نيوز، والذي أُجري في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، إلى تراجع الرئيس بمقدار خمس نقاط أمام حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وتأخره بمقدار 12 نقطة عن السفيرة السابقة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، في مواجهات افتراضية للانتخابات العامة لعام 2024.

كما أن معدلات تأييد الرئيس أعمق بكثير مما كانت عليه معدلات تأييد أوباما قبل أكثر من عشرة أعوام، وبلغت نسبة تأييد بايدن، التي كانت في المنطقة السلبية لأكثر من عامين، 40% -59% في أحدث استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز.

وحصل أوباما على نسبة 42% -48% في استطلاع فوكس نيوز لشهر نوفمبر 2011، ثم حصل على نسبة 44% -51% في الاستطلاع الذي أجري بعد شهر.

ويشير استطلاع فوكس نيوز الجديد، واستطلاعات الرأي التي أجرتها منظمات أخرى، أيضًا إلى ارتفاع معدلات رفض بايدن بين المجموعات الرئيسية التي تدعم الديمقراطيين تقليديًا.

استطلاعات الرأي

وأشار خبير استطلاعات الرأي الجمهوري المخضرم نيل نيوهاوس إلى أن استطلاعات الرأي "ليست بالضرورة تنبؤية بعد مرور عام، مشددًا على أن "هذا لا يعني أن تتجاهل هذه الاستطلاعات وأنهم حملة بايدن يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة".

جادل نيوهاوس، كبير منظمي استطلاعات الرأي في حملة رومني الرئاسية لعام 2012، بأن "جو بايدن ليس هو القائم بالحملة ومحاور الاتصالات الذي كان عليه باراك أوباما، كان لدى فريق أوباما الموارد الكاملة لمرشح قوي تحت تصرفهم ولا أعتقد أن حملة بايدن يفعل".

جاءت مشاكل أوباما الانتخابية في عام 2011 بعد عام من هزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2010.

تشير حملة بايدن إلى أنه بعد مرور اثني عشر عامًا، يحقق الرئيس الديمقراطي الحالي وحزبه نجاحات في صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية لعام 2022، بالإضافة إلى انتخابات غير العام هذا الشهر.