السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تطيح الانتخابات الأمريكية بخطة نتنياهو فى استمرار الحرب على غزة؟ (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

قال اللواء ناصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أقل من شهر لانتهاء الحرب الشرسة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ الآن في تجهيز الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح بدخول الانتخابات الأمريكية في ظل استمرار هذه المجازر على قطاع غزة، وعلى الأقل سيضطر إلى وقف إطلاق النار؛ لأن الناخب الأمريكي يرفض ما يحدث داخل غزة بشكل تام.

وواصل: "الانفجار سيحدث حين سيضطر جيش نتنياهو لوقف إطلاق النار، وسيكتشف أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري".

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