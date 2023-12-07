مواطن: داعمون ومساندون للرئيس السيسى فى معالجته للقضية الفلسطينية (فيديو)

أعلن مصريون دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال بغية تهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن مواطنون مساندتهم للرئيس لما يتخذه من قرارات لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه، ووقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع المحاصر.

وقال محمد أحد المواطنين، إنه يؤيد قرارات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطنية، حيث كان أول الداعمين للقضية وقام بارسال المساعدات الطبية والغذائية للأهالي في قطاع غزة بعد إعلان الحرب.

أضاف أن الرئيس على دراية ووعي كامل بالمخططات الصهيونية، لذلك رفض فكرة التهجير مما فيه خطر كبير على الأمن القومي المصري وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.