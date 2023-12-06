مواطن: السيسي الأفضل خلال الفترة القادمة (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، وطموحات وآمال كبيرة، حيث ترصد "الدستور" آراء المواطنين في الشارع المصري لمعرفة ما يريده المواطن من الرئيس الجديد.

وقال محمد إبراهيم أحد المواطنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأفضل خلال الفترة المقبلة، حيث أن مصر أصبح لها خطة تطوير وإصلاح في جميع المجالات.

وذكر أن في عهد الرئيس نُفذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة في ربوع مصر واستفاد منها الكثير من السكان.

وأضاف إبراهيم أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من الجماعات المخربة التي كانت تريد نشر الفوضى في مصر وسقوط الدولة.

وأكد أن مصر خلال الفترة المقبلة تريد رجل مثل الرئيس السيسي الذي يبنى ويعمر في مصر بشكل كبير.