الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسي الأفضل خلال الفترة القادمة (فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، وطموحات وآمال كبيرة، حيث ترصد "الدستور" آراء المواطنين في الشارع المصري لمعرفة ما يريده المواطن من الرئيس الجديد.

"صوتك لمصر"| مواطن: كلمتنا فى صناديق اقتراع الرئاسة ستحدد مصير بلدنا

مواطن: "هشارك فى الانتخابات الرئاسية علشان أحدد مستقبل أبنائى" ( فيديو)

وقال محمد إبراهيم أحد المواطنين إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي الأفضل خلال الفترة المقبلة، حيث أن مصر أصبح لها خطة تطوير وإصلاح في جميع المجالات.

وذكر أن في عهد الرئيس نُفذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة في ربوع مصر واستفاد منها الكثير من السكان.

وأضاف إبراهيم أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من الجماعات المخربة التي كانت تريد نشر الفوضى في مصر وسقوط الدولة.

وأكد أن مصر خلال الفترة المقبلة تريد رجل مثل الرئيس السيسي الذي يبنى ويعمر في مصر بشكل كبير.

الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات الرئاسية المرشحون انتخابات الرئاسية صندوق الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| شبورة خفيفة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية