الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: يجب على جميع المصريين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ( فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، وطموحات وآمال كبيرة، حيث ترصد "الدستور" آراء المواطنين في  الشارع المصري لمعرفة ما يريده المواطن من الرئيس الجديد.

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قال"محمد أحمد" أحد المواطنين، إنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف يذهب هو جميع أفراد عائلته للمشاركة، وذلك ليكون له يد في تحديد مستقبل أبنائه وأسرته من خلال انتخاب المرشح المناسب للمرحلة المقبلة.

وأضاف أنه يطلب من جميع المصرين في ربوع مصر أن يذهبوا ويقوموا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحديد مستقبل مصر من خلال انتخاب شخص مناسب للمرحلة القادمة.  

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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