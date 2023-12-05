مواطن يطلب من الرئيس المقبل الاهتمام بالشباب وتوفير مشروعات تدعم مستقبلهم

يطلب عبد الرحمن خالد، مواطن مصري، من الرئيس المقبل والفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يزيد من اهتمامه ودعمه للشباب، كونهم المستقبل لبلادنا ويحتاجون إلى توفير مشروعات تدعم بناء مستقبلهم.

وأضاف خالد أن مؤتمرات الشباب التي نظمت خلال السنوات الماضية كانت متنفسا جيدا للشباب لدعمهم وإطلاق عدد من المبادرات وأيضا سماع أصواتهم وطلباتهم وإشراكهم في الحراك السياسي والمجتمعي: “ولكننا نطلب مشروعات تخفف من الضغوط الاقتصادية عليهم”.

وتابع أن المشاركة الانتخابية حق لكل مواطن ولا يجب التنازل عنه، لأن التخاذل عن العملية الانتخابية يضيع حقنا في الاعتراض على الفشل مستقبلا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية