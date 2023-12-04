الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: فخورة بدور بلدي قيادة وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

أعربت المواطنة مروة يوسف، عن فخرها بدور وجهود الدولة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

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انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا عن قطاع غزة

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": المصريون عن بكرة أبيهم يدعمون كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات لتسهيل وصول المساعدات لسكان القطاع، ومواجهة مخطط الاحتلال لتفريغ القضية الفلسطينية وتصفيتها من خلال تهجيرهم".

وتابعت بتقديم التعازي للشعوب العربية لما يحدث في انتهاك واباده للشعب الفلسطيني واستشهاد المدنيين والاطفال الابرياء جراء الحرب الاسرائيلية القاسية.

قطاع غزة الشهداء الدولة المصرية الرئيس السيسي فلسطين

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