الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا عن قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، اليوم الإثنين، عن انقطاع جميع خدمات الاتصالات وتعطلها في مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال قطاع غزة.

وذكرت شركة بالتل في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "يؤسفنا أن نعلن أن جميع خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة قد فقدت بسبب انقطاع العناصر الرئيسية لشبكتنا في ظل العدوان المستمر". 

وأضافت أن "فرقنا الفنية تعمل بلا هوادة وبكل الوسائل المتاحة لاستعادة الخدمات".

وأكدت شركة NetBlocks، وهي شركة مراقبة الإنترنت ومقرها لندن، اليوم الإثنين، أن الاتصال بالإنترنت معطل في أجزاء من قطاع غزة.

وقالت Netblocks  على موقع X: "تظهر بيانات الشبكة الحية انقطاعًا في الاتصال بالإنترنت في أجزاء من قطاع غزة؛ ويأتي الحادث وسط تجدد العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار ويأتي بعد عدة أيام من الخدمة المستقرة نسبيًا".

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