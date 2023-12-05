مواطن: نطالب الرئيس القادم بضبط الأسواق والقضاء على جشع التجار (فيديو)

التقى "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

قال الدكتور هاني ثعلبة، مواطن مصري، إنه يطلب من الرئيس المقبل دعم المواطنين البسطاء بمبادرات مجتمعية تخفف عليهم الظروف القاسية للحياة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف أننا نطالب من الرئيس المقبل أن يشدد على الحكومة بإحكام سبل المراقبة والمتابعه لضبط الأسواق وإنقاذ المواطن البسيط من جشع التجار واحتكار السلع بمختلف أنواعها.

وأشاد المواطن المصري باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وتخصيص لكل منهم ما يستحقه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.