مدير مدرسة: شاهدنا نهضة تعليمية حُرمنا منها لسنوات طويلة (فيديو)

التقت "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.



قال محمد الجزار، مدير مدرسة بالاسكندرية، إننا عاصرنا إنجازات لم نشهدها من قبل، خاصة ملف التعليم الذي شهد نهضة غير مسبوقة، وتترك بصمته الايجابية في المدارس ويكون له عامل ايجابي في تخفيف كثافة الفصول ورفع مستوى التعليم للاطفال ليشكل مستقبل أفضل لهم.



وتابع أن الارتقاء في مستوى التعليم ضمان لمستقبل أفضل للجيل الجديد بعدما عانينا لسنوات وهو ما ادركته الحكومة المصرية الواعية في ضرورة الاستثمار في أبناءنا.



وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.