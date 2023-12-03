مصريون يُشاركون فى الانتخابات الرئاسية بمدريد: "تحيا مصر" (فيديو)

أدلى مصريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في مدينة مدريد الإسبانية، في اليوم الثالث من الاستحقاق الرئاسي.

وتوافد المصريون على لجنة الاقتراع في مدريد على مدار اليومين الماضيين، حيث يُسدل الستار على انتخابات المصريين في الخارج، اليوم الأحد.

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة الماضي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.