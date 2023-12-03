بالأعلام المصرية والأغانى الوطنية.. استمرار فرحة المصريين فى الانتخابات المصرية بأبوظبى

يتكون مشهد العرس الديمقراطي في الخارج، على الأنغام الوطنية في مدينة أبي ظبي بالإمارات المتحدة من أغان وطنية لتعكس اتحاد المصريين وتوحدهم في الاستحقاق الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

أقبل أبناء الجالية المصرية في الإمارات، في اليوم الثالث على التوالي بكثافة على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).