الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصرية من عمان: قلوبنا مع مصر فى الانتخابات الرئاسية "صوتنا أساس مستقبلنا"

مواطنة من مسقط عمان
مواطنة من مسقط عمان

قالت إحدى المواطنات من عمان في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في الخارج إن المشاركة الوطنية في الانتخابات واجب وطني لا يجوز أن نغفل عنه، لأن صوتنا أساس مستقبلنا.

وتابعت أن قلوبنا مع مصر الحبيبة من الخارج ومهما تباعدت المسافات لا بد من المشاركة الوطنية لصالح بلدنا.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

 

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المشاركة الوطنية الانتخابات مصر الجاليات المصرية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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