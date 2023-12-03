مصرية في روما تصنع الحلويات لتوزيعها على الناخبين بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

قامت سيدة مصرية بصنع الحلويات المصرية لتوزيعها على الناخبين بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية وذلك أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنعقد لمدة 3 أيام للمصريين بالخارج.

وبدأ المصريون في الخارج منذ صباح ثالث أيام الانتخابات الرئاسية كلا حسب توقيت البلد المقيم فيها، حيث اصطفوا في طوابير طويلة من أجل التصويت على اختيار وانتخاب الرئيس الجديد من بين 4 مرشحين للرئاسة.

غرفة عمليات وزارة الهجرة

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تستقبل الغرفة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.