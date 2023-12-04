الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: تخفيض السلع الغذائية يجب أن تكون على رأس أولويات الرئيس القادم (فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية، حيث يُشارك المصريون في الاستحقاق الرئاسي لاختيار رئيسهم .

"الدستور" رصد في السطور التالية، آراء المواطنين ومطالبهم من الرئيس الجديد.

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وقال أحد المواطنين، إن تخفيض أسعار السلع يجب أن تكون على رأس أولويات الرئيس في 2024.

وشدد على ضرورة خفض أسعار السلع الغذائية التى يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية.

وأضاف أنه شاهد خلال السنوات الماضية الكثير من الانجازات التي نُفذت على أرض الواقع واستفاد منها الكثير من المواطنين في ربوع مصر، ولذلك يطلب من رئيس مصر القادم أن يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي.   

 

الانتخابات الرئاسية 2024 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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