مواطن مصري: الشباب بحاجة لرئيس قدوة يعرف متطلباتهم (فيديو)

تقبل مصر على مرحلة جديدة بداية العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

قال بهاء صادق، مواطن مصري، إن الشباب بحاجة لرئيس قدوة يعرف متطلباتهم ويضعهم في قائمة أولوياتهم لأنهم هم القوة الحقيقية لنهوض أي دولة.

وتابع، أنه في ظل الاضطرابات الدولية التي نعاصرها فإننا بحاجة لرئيس حكيم يعي قراراته جيدا، ويحمي مؤسسات الدولة وينهض بشعبه إلى بر الأمان.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني وليس اختيار، فصوتك فارق في تحديد مصير بلادنا واختيار من هو الرئيس القادم.

وأشاد المواطن المصري باهتمام الدولة بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

