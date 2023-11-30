الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: مصر كانت ولازالت أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت إحدى المواطنات، إن الدولة المصرية كانت ولازالت أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وهي من أوائل الدول التي أخذت خطوات للتنديد بالاحتلال الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية.

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

وأضافت أن مصر أخذت خطوات لتقديم المساعدات لقطاع غزة إلا أنه مهما بلغت حجم المساعدات فهي غير كافية لإنقاذ الفلسطنيين، مؤكدا على أنه النصر قريب لفلسطين.

وأشارت إلى أنه ليست مع فكرة التهجير وذلك ليس طمعا في أرض سيناء ولكن من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية والتمسك بأرضهم.

 

https://youtu.be/fB5BokRf6zw

 

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