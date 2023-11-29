"فلسطين فى القلب".. مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة غدًا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بإمانة الدكتور هشام عزمي، وبرعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مائدة مستديرة بعنوان: "فلسطين في القلب"، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك فى تمام السادسة من مساء غد الخميس.

المشاركون فى المائدة

يدير المائدة د.هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ويشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ من بينهم الدكتور أشرف جابر مرسي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، الدكتورة عزة بدر نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، الدكتور محمد احمد مرسي مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورمحمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، الدكتور محمد شبانة مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، الدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب، المخرج ناصر عبدالمنعم نائب مقرر لجنة المسرح، الدكتور هابي حسنى مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

تخفيض 50% على موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"

صاحب الفعاليات معرض ببهو المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة مع تخفيض 50% على موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية".

من أجواء الموسوعة

جدير بالذكر الإشارة إلى أن كثيرين كتبوا عن قضية فلسطين وعن حرب 1948، كما قدمت رسائل علمية عديدة تناولت هذه القضية، لكن ظل كثير من الحقائق العلمية غائبًا، ولذلك فقد حرصت اللجنة على إعادة كتابة تاريخ هذه الفترة برؤية تحليلية نقدية اعتمادًا على ما توفر من وثائق حتى الآن، وعلى ضوء ما تم كشفه ورصده من حقائق ومعلومات؛ ولذلك يمكن القول في اطمئنان أن هذه الموسوعة التي ستصدر في عدد من المجلدات تبدأ مع الحرب العالمية الأولى، وتشمل موقف مصر من نضال عرب فلسطين: مصر الرسمية، ومصر الشعبية بأحزابها المختلفة، والهيئات والجماعات الدينية، والأزهر الشريف، والمؤسسة الكنسيّة، والطائفة اليهودية، والشبان المسلمون، والإخوان المسلمون، وأخيرًا المؤتمرات الشعبية والرسمية التي شاركت فيها مصر من أجل فلسطين.