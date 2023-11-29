الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فلسطين فى القلب".. مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة غدًا

فلسطين فى القلب
فلسطين فى القلب

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بإمانة الدكتور هشام عزمي، وبرعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مائدة مستديرة بعنوان: "فلسطين في القلب"، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك فى تمام السادسة من مساء غد الخميس.

المشاركون فى المائدة 

يدير المائدة د.هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ويشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ من بينهم الدكتور أشرف جابر مرسي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، الدكتورة عزة بدر نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، الدكتور محمد احمد مرسي مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورمحمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، الدكتور محمد شبانة مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، الدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب، المخرج ناصر عبدالمنعم نائب مقرر لجنة المسرح، الدكتور هابي حسنى مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

تخفيض 50% على موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"

صاحب الفعاليات معرض ببهو المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة مع تخفيض 50% على موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية".

من أجواء الموسوعة 

جدير بالذكر الإشارة إلى أن كثيرين كتبوا عن قضية فلسطين وعن حرب 1948، كما قدمت رسائل علمية عديدة تناولت هذه القضية، لكن ظل كثير من الحقائق العلمية غائبًا، ولذلك فقد حرصت اللجنة على إعادة كتابة تاريخ هذه الفترة برؤية تحليلية نقدية اعتمادًا على ما توفر من وثائق حتى الآن، وعلى ضوء ما تم كشفه ورصده من حقائق ومعلومات؛ ولذلك يمكن القول في اطمئنان أن هذه الموسوعة التي ستصدر في عدد من المجلدات تبدأ مع الحرب العالمية الأولى، وتشمل موقف مصر من نضال عرب فلسطين: مصر الرسمية، ومصر الشعبية بأحزابها المختلفة، والهيئات والجماعات الدينية، والأزهر الشريف، والمؤسسة الكنسيّة، والطائفة اليهودية، والشبان المسلمون، والإخوان المسلمون، وأخيرًا المؤتمرات الشعبية والرسمية التي شاركت فيها مصر من أجل فلسطين.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي فلسطين في القلب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وزارة الثقافة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

"الفول وعرايس أمي".. أحمد داود يرد على انتقادات حول زيادة وزنه في "زينهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس