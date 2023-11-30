الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمير قطر يؤكد ضرورة حماية المدنيين فى غزة

تميم بن حمد
تميم بن حمد

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وبذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود للتوصل إلى إنهاء العدوان والصراع في الأراضي المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال مباحثات الأمير تميم، اليوم، مع الرئيس  البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال أمير قطر، في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سعدت باستقبال الرئيس دا سيلفا في الدوحة، وبمباحثاتنا حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي الواعد بين بلدينا الصديقين، علاوة على بحثنا للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف: "أكدنا ضرورة حماية المدنيين، ومواصلة العمل الإغاثي، وبذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود للتوصل إلى إنهاء العدوان والصراع في الأراضي المحتلة، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".

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