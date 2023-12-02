السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: فرص عمل جديدة وشقق سكنية للشباب مطلبي من الرئيس القادم (فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصدت "الدستور" آراء المواطنين، ومعرفة ما يريدوه من الرئيس الجديد.

ويقول أحد المواطنين إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية واجب وطني على كل المصريين، مشيدا بالمشروعات القومية التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية والتي ساعدت في النهوض بالدولة المصرية.

وأكد على أن مطلبه الأساسي من رئيس مصر القادم هو توفير فرص عمل مناسبة لجميع الشباب والعاطلين، بالإضافة إلى توفير شقق سكنية لهم.

https://youtube.com/shorts/chw6oHf_uJ8?si=-Gv3liPkZpXyQyb-

txt

مواطن: أطالب رئيس مصر القادم بفرص عمل جديدة وشقق سكنية للشباب

txt

مواطن: "أنا ضد التهجير ومع قرارات القيادة السياسية" (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وسبق أن بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية الرئيس الجديد

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

دولاب مخدرات متحرك.. إحباط ترويج 110 فرش حشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس