مواطن: فرص عمل جديدة وشقق سكنية للشباب مطلبي من الرئيس القادم (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصدت "الدستور" آراء المواطنين، ومعرفة ما يريدوه من الرئيس الجديد.

ويقول أحد المواطنين إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية واجب وطني على كل المصريين، مشيدا بالمشروعات القومية التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية والتي ساعدت في النهوض بالدولة المصرية.

وأكد على أن مطلبه الأساسي من رئيس مصر القادم هو توفير فرص عمل مناسبة لجميع الشباب والعاطلين، بالإضافة إلى توفير شقق سكنية لهم.

https://youtube.com/shorts/chw6oHf_uJ8?si=-Gv3liPkZpXyQyb-

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وسبق أن بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.