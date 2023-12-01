الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "أنا ضد التهجير ومع قرارات القيادة السياسية" (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لحل القضية الفلسطينية، والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المواطنون عن دعمهم للرئيس السيسي ومساندتهم له في سبيل الوصول إلى حلول تحمي الفلسطينيين وتكفل حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي يواصل جرائم الإبادة بحق المدنيين في القطاع.

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وقال محمد عبدالصبور، أحد المواطنين، إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما ساند القضية الفلسطينية  والأهالي في غزة، بعدما تعرضوا للقتل والعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الشعب المصري بأكمله يتفق مع قرار الرئيس حول التهجير، حيث إن تلك المخططات الصهيوينة تعلمها القيادة المصرية، وذكر أنه إذا تم تنفيذ مخطط التهجير سوف تنتهي القضية الفلسطينية للأبد ولم نسترد الأرض.

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام 

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية 

ووجه الرئيس السيسي، رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي

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