الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: التطوير طال جميع القطاعات في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة مع مطلع العام 2024، خاصة مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

ورصد "الدستور" في السطور التالية، آراء ومطالب المواطنين من الرئيس الجديد.

وقال مواطن، إنه على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت البلاد تحولًا كبيرًا في جميع المجالات، “خطة التطوير طالت جميع القطاعات”.

وأكد على أنه يكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعاد للدولة المصرية هيبتها من جديد بين الدول العربية والأجنبية وأصبح لها مكانة وصوت مسموع من بين الدول، مشيدا بالمشروعات القومية التي حققها خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات والمجالات.

https://youtube.com/shorts/vZuJDOovhAw

 

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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