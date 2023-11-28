الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يطالب الرئيس القادم بدعم البسطاء بمبادرات مجتمعية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال إدوارد بيتر، مواطن مصري، إنه يطلب من الرئيس القادم دعم المواطنين البسطاء بمبادرات مجتمعية تخفف من عليهم الظروف القاسية للحياة الاقتصادية، خاصةً مَن يعولون أسرًا كثيرة من الأفراد.

وأضاف “بيتر” في تصريحات لـ"الدستور" أن مبادرات رئاسية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"٢ كفاية" كانت لها مردود إيجابي على مدار كل تلك السنوات في التخفيف من على المواطنين وتحسين حياتهم لِيَنعَمُوا بالعدالة الاجتماعية.

وأشاد المواطن المصري بِالاهتِمام بِكُلّ فئات المجتمع وخصصت لكلٍ منهم ما يستحقوه، لِيَشعُرَ كُل فرد في المجتمع أنهُ مِنْ أولويات الدولة المصرية.

وحددَتْ الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل، لِيَكُونَ الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بِرئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سَيَستخدِمُها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا لِلْجَدْولِ الزَّمَنِيِّ لِلإجراءات الانتخابية التي حددتْهَا الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الانجازات مواطن مصري الرئيس المقبل مبادرات رئاسية حياة كريمه تكافل وكرامة

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